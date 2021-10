Nõukogude impeeriumi lõhkus... selle suur juht Gorbatšov

52aastasest Mihhail Sergejevitš Gorbatšovist sai poliitbüroo noorim liige. 1983. aasta mais, külma sõja kõrghetkel, saadeti Gorbatšov ametireisile Kanadasse, et ta tutvuks selle riigi efektiivse põllumajandusega.

Ottawa lennujaamas võttis teda vastu Nõukogude saadik Aleksander Jakovlev. Kaks meest olid varem kohtunud kõigest mõne korra, kuid nad märkasid peagi, et mõtlevad paljudes asjades ühtemoodi.

Mõlemad mõistsid, et Nõukogude Liit vajas edasikestmiseks radikaalseid reforme. Üheskoos visandati perestroika ehk uutmise ja glasnosti ehk avalikustamise esimesed jooned.

Uks võimu juurde avanes 1985. aasta märtsis, mil vanadusse suri järjekordne parteijuht Konstantin Tšernenko. Pärast Brežnevi ja Andropovi surma oli see juba kolmas Nõukogude riigijuhi matus mõne aasta jooksul. Viimaks sai ka poliitbüroo sammaldunud taatidele selgeks, et riigitüürile on tarvis nooremat ja särtsakamat meest.