Ärevus, juuste väljalangemine, nahalööve - enam kui pooled haigestunutest saavad pikaajalise COVIDi

Uurimisrühm leiab Medical Xpressi teatel, et valitsused, tervishoiuorganisatsioonid ja rahvatervise spetsialistid peaksid valmistuma selleks, et suur osa COVID-19 läbipõdenuist vajavad psühholoogiliste ja füüsiliste sümptomite järelravi.

Haiguse põdemise ajal esinevad sümptomid on meile kõigile teada: väsimus, hingamisraskused, valu rinnus, liigeste valulikkus ning maitse- või lõhnakaotus. Kuni viimase ajani on aga vähe uuritud patsientide tervist pärast koroonahaiguse läbipõdemist.



"Need leiud kinnitavad seda, mida paljud tervishoiutöötajad ja COVID-19 ellujäänud on varem väitnud, nimelt et COVID-19 kahjulikud tervisemõjud võivad püsida," ütles ülikooli rahvatervise osakonna juhataja Vernon Chinchilli ja märkis, et seega ei lõpe koroonahaigus ägedast faasist väljumisega.