„See oleks katastroof!“ Tallinna külje alla Rannamõisa võivad looduskaitseala asemel tekkida hiiglaslikud karjäärid

„See on viimane võimalus nii suure loodusväärtusega ala Tallinnale säilitada. Selle ala olulisus nii looduslikus kui hariduslikus mõttes on just Tallinna lähedus. Puutumatu looduskompleks on tunduvalt kõrgema väärtusega kui paekivi, mis selle all on. Harjumaal pole enam muud rohevõrgustikku ollagi ja need killud, mis mujal veel säilinud, on oluliselt eluvaesemad kui Sõrves," kõlab plaanitava looduskaitseala loomise eel sealset loodust põhjalikult analüüsinud keskkonnaeksperdi Lauri Kleini seisukoht.

15. oktoober oli viimane päev, mil keskkonnaamet ootas arvamusi ettevalmistusjärgus olevale eelnõule Sõrve looduskaitseala moodustamiseks. Asub see praegu paika pandud piiride kohaselt Ilmandu, Liikva, Muraste, Rannamõisa, Sõrve, Vahi, Viti ja Vatsla külas – üldjoontes idast läände Harku karjäärist kuni Suurupi poolsaare alguseni, haarates ka Muraste raba ja põhjast lõunasse Vääna-Jõesuu-Rannamõisa maanteest kuni Vääna jõeni Vahi ja Kiia külade piiri.

Oluline on just rõhk sõnadel „praegused piirid", kuna juba praegu on selge, et kui 2279,5 hektari suuruseks plaanitava looduskaitseala moodustamise eelnõu läheb ministeeriumite vahelisele kooskõlastusringile, siis lahingud selle piiride pärast saavad olema tulised. Ja seejuures on „praegused piirid" juba enam kui 500 ha väiksemad kui ekspertuuringute alusel algselt välja pakuti.

Ühel pool tulejoont on Harku vald ja kohalikud inimesed, looduskaitsjad, keskkonnaamet ning loomulikult loodus ise. Teisel pool karjäärid, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kinnisvaraarendajad ning ka osade sihtkaitsevööndisse jäävate metsade omanikud, kellel kaob võimalus metsa müügiks maha võtta.