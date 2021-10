Mis mõjutab ravimi tõhusust? Üks põhjus võib olla, et meie kõhubakterid pistavad selle lihtsalt nahka

Juba mõnda aega on teada, et inimese mikrobioomi moodustavad bakterid suudavad keemiliselt muundada ravimeid, millega kokku puutuvad; seda nähtust nimetatakse biotransformatsiooniks. Kuid see pole veel kogu lugu.

See tuli uurijaile üllatusena. Seni on arvatud, et biotransformatsioon on peamine meetod, millega bakterid ravimite kättesaadavust organismis mõjutavad.