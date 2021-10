Teadlaste selgitus: miks on väga paljude Eesti kirikute tornis kukk ja kuidas see seostub kristlusega

Kuked Eesti kirikutornides Ülle Jukk, Peeter Säre, muinsuskaitseamet

Teeline möödub Eesti maalilistel maastikel ringi liikudes ikka ja jälle väikekirikutest, mille arhitektuuri pilkupüüdvaimaks osaks on torni tippu paigutatud sümbol. Selgub, et koguni ligi kolmandikul Eesti 130 kirikust on selleks sümboliks sugugi mitte rist vaid uhke kukk – uurisime Eesti teadlastelt sellele selgitust.