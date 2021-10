KUULA SAADET | Elektriauto laadimisvõimalused arenevad suure kiirusega

Kui sisepõlemismootoriga autoga on võimalik pärast tankimist kohe edasi sõita, siis elektriauto laeb seal, kus parajasti pargib. Riho Everi sõnul ei tohiks elektriautol ideaalis aku kunagi tühjaks saada, vaid seda on võimalik ka jupi kaupa vastavas kohas laadida ja seejärel kohe edasi sõita. Selle peale uuris saatejuht elektriautode algusaegadest pärit müüdi kohta, et akut jupi kaupa pidev laadimine kurnab akut ning pigem tuleks see ühe jutiga täis laadida. „Autode puhul on laadimisi mitme erineva kiirusega, on alates 3 kWh kuni 300 kWh. Kui laadida aeglaselt, siis see ei mõju akule kahjustavalt, kui koguaeg kiiresti laadida, siis mõjub,” kommenteeris Ever.