RIA analüüs: e-hääletamise esimeste päevade juhtumid ei avalda kriitilist mõju valimiste läbiviimisse

Mõju: MacOSi kõige viimase operatsioonisüsteemi versiooni Big Sur kasutajad ei saanud ID-kaardiga e-hääletusel kuni esmaspäeva lõunani osaleda. Selle tõttu võis jääda paljudel e-hääletamata, kuniks esmaspäeva pärastlõunal tehti avalikuks uue signatuuriga valijarakendus (kasutajatugi registreeris üle 30 pöördumise, kuid tõenäoliselt võis probleem mõjutada sadu kasutajaid või rohkem). Kõik need kasutajad said uuesti katsetada ja e-hääletada alates esmaspäeva pärastlõunast ja saavad seda teha laupäeva õhtuni. Mõju on olemas ka e-hääletuse korraldajate usaldusväärsusele.

Oluline on ära märkida, et tegemist on konfiguratsiooniveaga, mille puhul pole põhjust kahtlustada pahatahtlikku või ebapädevat käitumist. Seega RIA hinnangul ei mõjuta intsident oluliselt e-hääletuse läbiviimist ega selle küberturvalisust.

RIA hinnang : otsest mõju pole, sest valijad said hääle anda ja hääl läks arvesse ka nimetatud aja jooksul. Tegemist on maine/usaldusväärsuse intsidendiga, mille mõju valimiste läbiviimisele ja valimistulemusele võib olla kaudne: madalama usaldusväärsuse puhul võib osa hääletajaist hääletamisest loobuda.

Mõju : ükski hääl ei jäänud eksituse tõttu lugemata, seega puudub mõju valimiste läbiviimisele. Intsidendil on samas mõju valimiste korraldajate usaldusväärsusele. E-hääletamine jätkus aga tavapäraselt ning pärast testhääletuse intsidenti e-hääletas esimese päeva õhtuks enam kui 45 000 valijat, teisipäeva õhtuks veel ligi 30 000. See tähendab, et ka mõju valimiste korraldajate usaldusväärsusele oli pigem madal.

11 minuti jooksul kuvas valijarakendus hääletajatele lõpus teksti, et tegu on testhäälega, mis arvesse ei lähe. Hääled tegelikult arvestati, tegu oli kasutajate teavitamist mõjutava konfiguratsiooniveaga (testhääletuse lõpu kellaaeg oli teavitussüsteemis seadistatud tund aega hilisemaks), mis mõjutas ainult näidatavat teksti. Viga parandati ja rohkem ei ilmnenud.

RIA hinnang: intsident takistas umbes kolme tunni jooksul e-hääletamist teatud valijagruppide jaoks (ID-kaardiga MacOS Big Suri kasutajad). Samas on e-hääletuse protseduur ja eelhääletamise aeg Eestis niimoodi seatud, et valijad said oma hääle anda pärast intsidendi lahendamist. Samuti oleks neil olnud võimalik minna ja anda füüsiline hääl jaoskonnas. Seega intsident e-hääletust oluliselt ei mõjutanud.

Maine/usaldusväärsuse osas tuleb märkida, et intsidendile on meedias pööratud kõrgendatud tähelepanu. Ent ka varasemate valimiste ajal on teatud operatsioonisüsteemide-kaartide koosmõju e-hääletust takistanud, kuniks e-hääletuse korraldajad on intsidendi ära lahendanud ja genereerinud uue valijarakenduse. Seega ei mõjuta intsident e-hääletuse mainet oluliselt ega uudselt.

Juhtum nr 3

MacOSi valijarakenduse dokumentatsioon valimised.ee leheküljel oli ebatäpne. Valijarakenduse failinimi oli teine (dokumentatsioonis „valimine.dmg", päriselt „KOV_2021_mac.dmg"), samuti ei langenud kokku valijarakenduse faili kontrollsumma ja dokumentatsioonis olev kontrollsumma. Erinevused tekkisid mitmel põhjusel. Kui avaldub uuesti mõni käideldavuse viga, mistõttu on vaja valijarakendust uuendada, tuleb uus fail avalikustada alati koos uue kontrollsummaga. Dokumentatsiooni ebatäpsused tulenevad suuresti inimlikust eksitusest.

Mõju: valimiste läbiviimisele mõju pole. Kõik e-hääletajad on saanud oma hääle anda ja kõigi hääled on arvesse läinud. Mõju on e-hääletuse korraldajate usaldusväärsusele ja turvaprotseduuride paikapidavusele. Teisisõnu: valimisteenistus kutsub üles usaldusväärsuse kontrolliks võrdlema valimiste koduleheküljel avalikustatud dokumentatsiooni valimisrakenduste failidega, kuid ei ole taganud, et dokumentatsioon sellele kontrollile ka vastab.