Wigneri kristall: kummaline materjal, mis koosneb ainult elektronidest

Wigner aga prognoosis, et kui elektronid liiguksid piisavalt aeglaselt, hakkaks see tõukejõud nende käitumist jõuliselt mõjutama. Seejärel paigutuksid elektronid selliselt, et nende koguenergia on võimalikult väike — näiteks kärgmustrisse. Uurijate töörühm aeglustaski seadmes liikuvaid elektrone, jahutades need absoluutsest nullist vaid paari kraadi võrra kõrgemale temperatuurile.