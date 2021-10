Uudistooteid: Samsung esitles elektroonilist jalatsipuhastajat

Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennari sõnul eemaldab seade jalatsitelt ebameeldivad lõhnad, puhastab need peenikesest tolmust ja kuivatab neid vastavalt vajadusele.

Kapikujulist seadet läbib kuivatav õhujuga ja selle sees on lisaks UV lamp, mis koos kuuma auruga eemaldab Samsungi kinnitusel jalatsitelt 99,9% bakteritest ja 95% lõhnadest. Võimalik on valida erinevate puhastusrežiimide vahel, et jalatsi materjal - näiteks seemisnahk - kahjustada ei saaks.