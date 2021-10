Kõige halvemas seisus on nähtavasti kandidaat Silver Laks, kellele valimiste keskkond annab uueks nimeks Hõbejärved.

Asjatundjad on tuvastanud, et selline tõlkeprobleem avaldub neis veebibrauserites, kus on automaattõlge sisse lülitatud. Veebibrauserid pakuvad nimelt alati kasutajatele abi, et tõlkida võõrkeelsed veebilehed kasutaja jaoks sobivasse keelde.

Portaali kov2021.valimised.ee haldab Riigi infosüsteemi ameti (RIA) valimiste infosüsteemide arenduse osakond. Selle juhataja Alo Einla tõdes, et on tõlkeprobleemist teadlik ning osakond tegeleb selle kõrvaldamisega.