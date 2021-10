Täiselektriline Porsche Cayman saab originaalile truu platvormi

Porsche Caymani puhul naljatatakse, et selle ostavad need, kel 911 jaoks raha napib. Targemad raputavad pead – see on üks parima juhitavusega ja nauditavamaid Porschesid. Seda teab ka tootja ise, pakkudes Caymanile lahjemaid mootoreid, et mitte 911 turgu ohtu seada, kirjutab Accelerista.com.