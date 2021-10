Andres Merits: ma olen pettunud ja ei saa aru – miks ei ole Eestis juba kõik vanad inimesed kolmanda doosiga vaktsineeritud?

„Ma tegelikult olen mõnevõrra pettunud, et seda ei ole juba laialdaselt tehtud. Ma oleks lootnud, et eelmise, selle ja järgmise nädala jooksul on kõik üle 70-aastased inimesed kolmanda vaktsiinidoosi kätte saanud. Ma ausalt öeldes ei saa aru, miks seda tehtud ei ole!" sõnas Andres Merits intervjuus Vikerhommikule.

Viroloogi sõnul toimib kolmas doos väga kiiresti, see vähendaks koormust haiglaravile. Iisraeli andmeil väheneb üle 70-aastaste vanusegrupis kaks nädalat pärast kolmanda doosi manustamist nakatumine viis korda, haigestumine 11 korda ja raske haigestumine 19,5 korda.

„Kahe nädala pärast on koolivaheaeg, mis toob paratamatult kaasa oma vanemate ja vanavanemate külastamise. Pole raske ette kujutada, millised tagajärjed sellel võivad olla," rääkis Merits ja tuletas meelde, et nakkus on praegu kõige enam levinud just koolilaste seas.

Ühtlasi rääkis ta, et vajadus kolmanda süsti järele ei ole kindlasti kõigil.

„Praegu ei ole mingit põhjust arvata, et seda vajaksid väga oluliselt nooremad kui 50-aastased. Me näeme Eestis, et haiglasse sattumine suureneb alates 50. eluaastast," ütles Merits.

Eestis on kolmanda doosi saanud praeguseks umbes 3000 inimest. Tõhustusdoose tehakse vaid Pfizeri vaktsiiniga.