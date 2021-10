E-hääletamine algas tehnilise praagiga: 900 kasutajale anti teada, et nende hääl ei lähe arvesse

„Valimisperiood ei ole veel alanud. See on TEST HÄÄL ning ei lähe arvesse," andis e-hääletamise rakendus täna hommikul kell 9 esimestele hääletajatele pärast valiku tegemist teada.

Kuna sama teadaande ees oli kiri "Teie tehtud valik läks arvesse", siis said segaduses kasutajad valimisteenistuselt üheaegselt kaks vastukäivat teadet: nende hääl justkui läks ja ei läinud arvesse.

Riigi valimisteenistus andis teada, et tegemist oli valeteatega ja tegelikult läksid kõigi e-hääletanute hääled siiski kirja.

„Vigase info põhjus oli serveris, kus e-hääletamise algusaeg oli sisestatud valesti. Seega kuvas valijarakendus teadet, et valimised pole veel alanud," selgitas valimisteenistuse pressiesindaja.

Forte uuris valimisteenistuselt, kuidas valijad saavad kindlad olla, et server, mis ütles, et valimised ei ole veel alanud, sel ajal antud hääled siiski arvesse võttis? Kas tehniline meeskond sai „valel“ ajal antud hääled muuta ümber „õigel“ ajal antud häälteks, mis ei olnud enam testhääled?

Kui hääletajal siiski on kahtlus, on tal võimalus uuesti e-hääletada ja seejärel 30 minuti jooksul nutitelefonis EH kontrollrakendust kasutades oma häält kontrollida .

"Tekst oli mõeldud neile, kes saavad valijarakenduse kätte varem kui 9.00. Need, kes jõudsid hääletamisel lõpuni ehk QR-koodini, võivad olla veendunud, et nende hääl läks arvesse. QR kood kuvatakse ainult juhul, kui e-hääl on jõudnud serverisse kohale," kinnitas pressiesindaja.