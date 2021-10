Homme algavate valimiste reaalsus: rahvastikuregister on, seadused on, aga igaüks saab kandideerida ikka seal, kus hing ihaldab

Riigikohus juba varem asunud ka seisukohale, et põhiseaduse järgi saavad kohaliku elu küsimusi otsustada üksnes tegelikult selles omavalitsuses elavad inimesed. Seega on mitteelanike kandideerimine ja omavalitsus volikogus tegutsemine vastuolus ka põhiseadusega .

Riigikohus leidis esmalt selgelt, et kandideerijate rahvastikuregistrisse kantud elukoha ja tegeliku elukoha lahknemine pole õiguslikult lubatav . Maakeeli: kui inimene elab püsivalt mujal, kuhu ta on sisse kirjutatud, siis on ta seaduserikkuja. Seaduserikkuja on ta loogiliselt ka siis, kui ta kandideerib omavalitsuses, kus ei ole tema tegelik elukoht.

Reaalsus on, et ei seda ega ühtegi teist kandidaati ei eemaldata kandideerijate nimekirjast üksnes seetõttu, et nad ei ela tegelikkuses püsivalt omavalitsuses, kus nad kandideerivad - piisab vaid sissekirjutusest mis iganes aadressile selle vallas või linnas.

„Valimiskomisjon tegutseb heauskselt ja eeldusega, et riikliku registri andmed on õiged," arvas Olari Koppel. „Järelikult - kui kellegi meelest on kandidaadi A rahvastikuregistri kanne vale või üksnes fiktiivne, siis tuleb tal pöörduda vastava informatsiooni ja taotlusega kohaliku omavalitsuse üksuse või ametniku poole, kelle pädevuses on rahvastikutoimingute registreerimine ja järelevalve. Kohalikul valimiskomisjonil seesugust pädevust ei ole.„

„Vastab tõele asjaolu, et rahvastikuregistri elukohakirje paikapidavuse üle teostab järelevalvet kohalik omavalitsus. Praktikas teeb ta seda ilmnenud faktiliste asjaolude alusel. See menetlus võib osutuda pikaks, kuivõrd võib tähendada tõendite kogumist, ütluste võtmist ja muus sellist," tõdes Koppel.

Koppel ütles, et õiguskantsleri vaates on vastavad normid seadustes olemas ja need on teiste seaduste ja põhiseadusega kooskõlas. Kui vajadus peaks tekkima, näiteks riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse raames, siis koostab õiguskantsler põhjalikuma analüüsi tulemusel oma seisukoha.

Õiguskantsleri kantselei direktor ja ühtlasi ka Vabariigi valimiskomisjoni liige Olari Koppel rääkis Fortele, et küsimus volikogusse kandideeriva inimese tegelikust elukohast on tõepoolest jõudnud nii Vabariigi Valimiskomisjoni kui ka Riigikohtu aruteludesse. Küsimus, nagu enamasti tavaliselt, on selles, kas, kuidas ja kes teostab seadusesse paika saanud normide täitmise järelevalvet.

Selles vallas oli juhtunud nii, et kaks kandidaati olid pärast riigikohtu otsust andnud ise sotsiaalmeedias ja ka kirjalikult valla valmiskomisjonile teada, et nad elavad tegelikult mujal kui Harku vallas, ja uurisid nüüd, mis neist edasi saab - kas nad eemaldatakse kandidaatide nimekirjast?

Vallavalitsus: tegeliku elukoha kontroll enne valimisi ei ole oluline ja tekitaks vaid segadust

Otsese probleemiga silmitsi seisev Harku valla valimiskomisjon pidaski nõu nii riigi valimisteenistuse, siseministeeriumi ning ka õiguskantsleri kantselei spetsialistidega ja jõudis järeldusele, et enne valimisi ühegi kandidaadi tegelikku elukohta kontrollida ei jõuta ning hiljemgi võib see tulla vaid kõne alla.

Harku valla valimiskomisjoni esimees Maarja Lehemets-Tihhanov selgitas, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt on kandidaadi püsiv elukoht see, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse.

„Grammatiliselt tõlgendades tähendab see, et kandidaadi registreerimise otsus tühistatakse, kui tõendatakse, et kandidaadil ei ole enam Harku valda sisse kirjutatud," ütles ta. „Sellest johtuvalt leiame, et kuivõrd kandideerimiseõiguse üheks eelduseks on rahvastikuregistri kanne, siis pole valimiskomisjonil alust kandidaadi registreerimisotsus tühistada, kuivõrd formaalselt on see nõue täidetud, olles rahvastikuregistri kohaselt Harku valla elanik."

Maarja Lehemets-Tihhanov märkis, et elukohateates sisalduvate andmete kontroll on vallavalitsuse korraldada, ent seda ei tehta massiliselt vaid pigem pisteliselt - kui on kahtlus, et esitatud andmed on ebaõiged.

„Samas ei ole see valimistel kandideerimise kontekstis oluline," arvas ta. „See muutub oluliseks siis, kui selgunud on volikokku valituks osutunud isikud ja vallavalitsus peab vajalikuks viia läbi elukoha andmete kontrolli 21 valitud voliniku kohta ning kui selle kontrolli käigus selgub, et keegi volikokku valitutest ei ela tegelikult rahvastikuregistrijärgsel aadressil, siis tuleb nende isikute osas esitada uus elukohateade ning kui uus rahvastikuregistrijärgne elukoht ei asu enam Harku vallas, siis teeb valimiskomisjon otsuse selle kandidaadi volituste ennetähtaegse lõppemise kohta."