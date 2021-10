Kobras tunnistati kalaks: kuidas mungad paastuajal lihasöömise keelust mööda hiilisid

Vaimulikud panid pead tööle ja otsustasid, et kobras tuleb kanda kalade nimekirja, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu .

Paastu ajal järgisid usklikud kiriku reegleid selle kohta, mida nad süüa võivad. Õnneks ei tähendanud paast seda, et usklikud ei tohiks üldse midagi süüa.

Piibel mainis ainult seda, milliseid loomi ei tohi süüa, ja vaimulikud viitasid muu hulgas Pauluse esimesele kirjale korintlastele, kus on öeldud, et „kõik liha ei ole sama liha, vaid isesugune on inimese liha ja isesugune veiste liha, isesugune lindude ja isesugune kalade liha“.