Maailma pikim rippsild: õhus ripub 1991 meetrit terast

On 5. detsember 1785. Väike laev on just alustanud teekonda suurelt maalt Põhja-Walesist Anglesey saarele, kui tugev hoovus selle madalikule sunnib, vahendab ajakiri Imeline Teadus .

Menai väin, mis Angleseyd Walesist eraldab, on mõnesaja meetri kuni umbes ühe kilomeetri laiune, kuid seal on päevas lausa neli tõusu ja mõõna. Sellest tulenevad hoovused on väga tugevad, nii et väina ületamine on iseäranis ohtlik.