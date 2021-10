Eestis leitakse iga aasta kümneid kotkaid, kes istuvad maanteel ja lendu ei lähe. Kui me organiseerime nende toimetamise Tartusse metsloomade veterinaarile Madis Leivitsale, siis diagnoosib ta sellistel puhkudel ootuspäraselt raske pliimürgituse. See hävitab närvisüsteemi ja enamasti on linnud juba ära nälginud ning pole muud lahendust kui nad magama panna. Plii on äärmiselt vastik asi, see hävitab organismi tasa-pisi, närvisüsteem ja mingid organid lakkavad lihtsalt toimimast. Plii-teema on võimalik päevapealt lõpetada. See on puhtalt viitsimise ja tahtmise küsimus. Vähemasti on veelinnu jaht pliimoonaga keelustatud. Aga ulukijaht on jätkuvalt lubatud ja selle probleemi lõppu ei ole näha.