Koroonaviiruse üks peamine sümptom on lõhna- ja maitsemeele kadu. Ehkki umbes 95 protsendil COVID-19 põdenud inimestest on lõhnameel taastunud kuue kuu jooksul pärast läbipõdemist, on siiski osa inimesi, kes ei ole saanud nautida toidu maitset pea aasta aega.