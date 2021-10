Ministeerium selgitab: miks ei arvestanud valitsus ekspertidega ja soovitab kõiki õpetajaid vaktsineerida tõhustusdoosidega märksa varem?

Sealt on selgelt näha, et sõltumata vanusest on > 6 kuu möödudes risk nakatuda 3-6x suurem ning AstraZeneca puhul on ta 2-3x kõrgem keskmisest. Lisaks, vaadates Krista Fischeri poolt regulaarselt uuendatavat koroona statistikat, on näha, et haigus levib peamiselt 10-19a vanusegrupis hetkel ning see on just see vanusegrupp kellega õpetajad kokku puutuvad.