Rocca al Mare keskuse parklas avati seni kaasaegseim elektriautode laadimispunkt

Parkla Tabasalu poolsesse otsa paigaldatud Kempoweri kiirlaadijad võimaldavad keskuse külastajatel oma autosid laadida võimsusega kuni 100 kW. Kiirlaadijaga (olemas on nii 100 kW (Combo ehk CCS) kui 60 kW (CHAdeMO) laadijad) laadides on hind on 0,39 eurot kWh kohta (registreeritud kliendile 0,30 eurot), sealsamas on olemas ka „vanad head" 22 kW (tüüp 2) laadijad, mille hind on 0,25 eurot kWh kohta (registreeritud kliendile 0,19 eurot).