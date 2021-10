Eestis hakatakse ehitama esimest vesinikuvedurit

Kuid see on alles algus: koostöö on kavandatud kahes faasis, millest esimeses ehitatakse valmis vesinikuveduri prototüüp ja teises etapis on plaan viia veel 40 diiselvedurit üle vesinikukütusele.

Rohelise vesiniku kasutamisel on ainsaks heitmeks puhas veeaur, lisaks ei teki kütuseelementide kasutamisel kahjulikke lämmastikoksiide. Stargate Raili tehnoloogiajuht Rainer Küngas märkis, et ühtlasi võimaldab vedurite ümberehitamine taaskasutada olemasolevat veeremit, mis võiks muidu tulevikus heitenormide tõttu kasutuseta jääda.

„Elektrifitseerida on võimalik mitut moodi: tuues rööbastele vesinikuvedurid, paigaldades veduritele akud või viies need üle kontaktliinil põhinevale lahendusele. Vesinikuvedurite eeliseks on kahtlemata autonoomsus, mis võimaldab suuremat paindlikkust. See on eriti oluline argument nendel raudteelõikudel, kus puuduvad kontaktliinid või kus nende ehitamine on liiga kallis," selgitas Stargate Rail juhatuse liige ja endine ettevõtlusminister Rene Tammist.