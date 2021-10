Graanul Investil sai mõõt täis: metsaaktivistid valetavad nüüd juba ka välismaalastele

Juhtumi juured ulatuvad juba 4. augustisse 2020, mil EMA saatis esimese avaliku kaebekirja Taani ministritele ja ajakirjandusele. Kirjas, mis mitteavalikult oli välja saadetud juba nädalapäevad varem, heideti ette, et 20 protsenti Taani jõudvatest puidugraanulitest on pärit Eestist, täpsemalt ettevõttest Graanul Invest, ning et selleks hävitatavat liiga palju Eesti metsa.

Veidi vähem kui aasta hiljem laekus Taani TV2 Østjyllandi dokumentalistidelt kiri EMA ühele juhtfiguurile Mati Sepale, kes ajakirjanikud lahkelt Eestisse kutsus, ning 5. oktoobril see käik ka teoks sai.

„Ma olin juba varem kogu päevateekonna paika pannud ja nendega eelnevalt selle ka kooskõlastanud. Plaan oli, et alustame filmivõtetega Ida-Eestimaa lageraiete keskelt ja lõpp-punktiks jääb Graanul Investi tehas Lõuna-Eestis," kirjeldas Mati Sepp ühismeedias teisipäeval toimunut.

„Mida enam me Lõuna-Eestisse, Graanul Investi tehase poole jõudsime, seda selgemini said nad aru, mis Eesti metsadega tegelikult toimub. Põhimaanteede trasse mööda liikudes tekkinud illusioon kaunist Eestimaa loodusest kukkus kolinal kokku ja vajus väga sügavale "traktori rööpasse". Ma näitasin seda, mida metsamehed nimetavad metsakasvatamiseks, see kõik mõjus ikka korraliku šokina – lageraiete meri laius üle metsamaa, ükskõik kuhu ka ei läheks," rääkis Sepp.

Taani ajakirjanikud olevat Sepale kinnitanud, et Taanis on seadusega keelatud ümarmaterjalist tehtud graanulite põletamine. Matri Sepp väitis ajakirjanikele omakorda, et märkimisväärne osa ümarmaterjalist jõuab Eestis Graanul Investi tehastesse ja liigub sealt edasi Taani.