Digiretsepti arendajad tegid suure vea ja vabandavad

Veelgi enam: proviisor olevat pahasele rahvale rääkinud, et sellised katkestused on viimasel ajal muutunud sagedasemateks ja kui varem käis jutt viiest-kümnest minutist, siis „nüüd ühest ja eile ka paarist tunnist".

Täpsemalt oli TEHIK otsustanud alustada Digiretsepti süsteemide tunni pikkust korralist hooldust kell 20, mil pea kõik apteegid veel töötasid. Juhtus lisaks see, et töö kestis planeeritust 20 minutit kauem.

„Haigekassa on aja jooksul oma süsteeme täiustanud ja tihti saab hooldustöid korraldada nii, et teenuse katkestust ei esine," rääkis Engelbrecht. „Tõsi, ka planeerimata katkestusi aeg-ajalt tuleb ette, kuid pigem on nende esinemissagedus ja ka ajaline kestus vähenenud. Septembris on paar ülekoormustest tingitud ca 5-minutilist planeerimata katkestust esinenud, kuid märkimisväärseid mitukümmend minutit või kauem kestvaid intsidente pole olnud."