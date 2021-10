Tartu teadlased: paljudel vanadel inimestel on autoantikehad, mis raskendavad COVID-19 kulgu

Kuvatõmmis

Vanematel inimestel ja eriti just vanadel meestel on organismis kõrgenenud autoantikehade tase, mis langetab immuunsüsteemi võimet viiruste vastu aktiveeruda ning see võib olla üks põhjus, miks COVID-19 on ohtlik just vanainimestele, leiavad Tartu ülikooli teadlased oma täna kirjeldatud töös.