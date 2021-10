Uuenenud Citroën C3 Aircross on kohal

Autol on pikkust 4,16 meetrit, tagaistet on võimalik kahes eraldi osas 150 mm võrra ette- või tahapoole liigutada, alla klapitav eesmine kõrvaliste võimaldab autosse mahutada kuni 2,4 meetri pikkusi esemeid. Tänu liigutatavale tagaistmele on võimalik lihtsalt suurendada pakiruumi mahutavust tavapärase 410 liitri asemel 520 liitrini.

Masina sisemuses on uuenduseks näiteks see, et Advanced Comfort seeria istmed on saanud tavaistmetega võrreldes 15 mm lisaks vahtpolstrit. Autol on uus 9-tollise ekraaniga multimeediasüsteem, millele saab kuvada Citroën Connect navigatsioonisüsteemi või peegeldada oma nutitelefonis toimuvat Android Auto ja Apple CarPlay abil. Nutitelefoni on võimalik laadida ka juhtmevabalt.