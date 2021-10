VIDEO | Lotus Elise S2 vs Toyota MR2 Spyder - kas "vaese mehe Lotus" saab üldse ligilähedalegi?

Loomulikult pidime seega tegema midagi lolli ja Lotus Eliset proovima! Aga veelgi enam – see oli tegelikult igati loogiline käik, sest minu kolmanda põlve MR2 on niigi “vaese mehe Lotuse” kuulsusega ning iga muudatus on teda Lotusele veelgi lähemale viinud.