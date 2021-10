KUULA | “Istmesoojendus” osa 96: kas auto kuutasupõhine kasutusmudel on tööstuse tulevik?

Nädala proovisõiduauto ja nädala automõtte rubriigid asendab sel korral “nädala autoarutelu” Mobire Grupi Baltikumi tegevjuhi Andrus Valmaga ning teemaks on tööstuse üldine suund – kuidas on COVID ja ränikiipide defitsiit tööstusmaastikku ümber kujundanud? Kuidas on muutunud klientide mentaliteet? Kas tulevik on hoopis liitumispõhises, kuutasuga auto kasutusmudelis?