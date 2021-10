Eestis on tekkinud tohutu vaktsiiniülejääk

Kordame alustuseks üle, kui palju on Eestile EL-i ühishangetega erinevaid vaktsiine ette nähtud ehk milline on meie teoreetiline vaktsiiniportfell.

Järgnevast tabelist selgub, et kõige võimsamalt on Eesti lepingutega varustatud Pfizeri vaktsiinide osas, neid on seniste ja ühe uue lepingu kohaselt Eestisse tulemas koguni 3,9 miljonit doosi – ehk ligi kolmekordse Eesti rahvaarvu jagu süste. AstaZeneca puhul tuleb tõdeda, et tabelis toodud 1,3 miljonit doosi siia kunagi ei saabu, kuna oleme selle tootja vektorvaktsiinidest loobunud.

Kokku on Eesti endale seega tellinud uskumatu koguse koroonavaktsiine: enam kui 6,21 miljonit doosi.