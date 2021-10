Tema isa oli vaktsineeritud, poeg mitte. COVID-19 viis pooleteise päevaga hauda mõlemad

CNN kirjutab, et USAs Pennsylvanias elav restoraniomanik Alan Collins jr kaotas 36 tunniga nii koroonahaigusse jäänud isa kui ka poja. Esimene suri 28. septembril, teine järgmisel päeval.

Collins jr oli just saabunud haiglast, kus isa suri, kui talle helistas pojanaine, kes teatas, et ka tema poeg on COVID-19 tõttu haiglasse saadetud.