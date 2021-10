Hiina luksusautode tootja toob oma uhked elektriautod Euroopasse

Näidisautoks oli mudel E-HS9. Välimuselt tõesti muljetavaldav, et mitte öelda majesteetlik elektriauto, millel sõiduulatus kuni 465 kilomeetrit, sees 6-7 istet, 4WD nelikvedu ja mootori võimsuseks koguni 551 hj. Hinnaks oli autol märgitud 619 900 Norra krooni ehk kümme korda vähem eurot, eksklusiivseim mudel on hinnaga 779 900 NOK-i.

Tootja teatel on auto varustatud muu hulgas automaatsete parkimissüsteemidega ja võimalusega mobiiliga juhtida auto lukustust, salongikütet, tulesid, aknaklaase ja jälgida laadimist ning rehvide rõhku.

Autol on koguni kolm multiemeediaekraani, mis kannavad kokku nime Zhilian - kuvatakse neil, nagu ikka, juhtimis-, meelelahutusüsteemide ja muud teavet. Keskkonsoolist saab sisse lülitada ka istmete massaažifunktsiooni.

E-HS9 on väljas varustatud koguni 24 anduri ja kaameraga, mis jälgivad takistusi, jalakäijaid ja kokkupõrgete ohtu ning aitavad loomulikult manööverdada.

Auto liitium-ioonaku on eri varustustasemel võimsusega 84-99 kWh. Akut saab laadida CCS2 pistikuga.

Elektrimootoriga on niisiis varustatud nii esi- kui tagateljed. Pöördemoment on kokku 670 Nm, kiirendus 0-100 võtab aega 4,9 sekundit ja tippkiirus on piiratud 200 km/h-ga.