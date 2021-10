Asjatundja selgitus | Peeter Marvet: kuidas Facebook veebist kaduda võis

Facebooki sotsiaalvõrgustikul on üle 2,85 miljardi aktiivse kasutaja. Kui nii suur veebikeskkond äkki toimimast lakkab, kogub see palju tähelepanu, eriti kui samal ajal kaovad sama firma teised popid teenused nagu Messenger, Instagram ja WhatsApp.

Mis põhjustas üle kuue tunni kestnud seisaku? Facebook Inc avaldas täna hommikul, et viga tekkis sisemise võrgu ruuteri konfiguratsioonis. See kutsus esile vigu sisemiste arvutuskeskuste vahelises suhtlemises, mis omakorda seiskas teenused.

Metafoorina võib öelda: postiteenus, mis pakke hobustega mööda linnu vedas, ei teadnud korraga enam, kus see linn asub, kuhu tahtis pakke vedada. Linn oli sama koha peal nagu ikka, aga vahepeal välja antud uutel kaartidel polnud vajalikku infot peal.

Kuidas isegi Facebooki-suurune ettevõte ei suuda sellist jama ära hoida? Fortele kommenteeris teemat Vaimo küberturbe-evangelist, samuti tehnokratina tuntud Peeter Marvet.

"Kõigi selliste juhtumite taga on enamasti tõsiasi, et süsteemid on suured ja keerulised. Küllap on seal selliste asjade halduseks omad tööprotsessid ja -vahendid ning kõik "toodangusse tarnitav" läbib põhjalikud testid.

Aga vigu võib esineda ka haldustarkvaras ja testides – ning vahel on muudatustel ettearvamatu mõju.

Näiteks mullu juulis tahtsid Cloudflare'i tehnikud teha muudatust tuumvõrgu seadistustes, sest üks ühendus oli katkenud ja teisele seetõttu liiga suur koormus langenud.

Aga selle asemel, et öelda "Atlanta kaudu pole mõtet liiklust saata", jõustasid nad reegli, mis ütles "Atlanta kaudu saab igale poole kõige odavamalt". Järgnes see, mida me tavamaailmas teame hullude päevade või osturalli nime all.

Võiks veel lisada, et Facebook on nii suur, et neil on kõik "enda oma" – nimeserverid tuumvõrk, domeenide registripidaja jne.

Ma arvan, et vea olemusele said Facebooki töötajad üsna kiiresti pihta, sest nad monitoorivad end nii seest kui väljast ning ilmselt hakkasid punased häirekellad tööle üsna peagi pärast muudatuse jõustumist.