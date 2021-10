Andres Merits avab suu: valitsus on koroonaviiruse uurimist Eestis finantseerinud täpselt nulli euro ja null-null sendi eest

Kurikuulus „hispaania gripp” nõudis 20. sajandi alguses kümneid miljoneid inimelusid ning seda on algusest peale võrreldud koroonapandeemiaga. Kahtlemata on neil palju ühist, see ei puuduta küll bioloogilist komponenti, vaid meetmeid, mida inimkond toona tarvitusele võttis, ja pandeemia laineid. „Hispaania gripp”, nagu COVID-19, liikus lainetena mööda maailma. Ja lõppes ühel hetkel väga järsult, nõrgenedes harilikuks sesoonseks gripiks.

Kas peab paika arvamus, et viirused nõrgenevad levides vastavalt sellele, kui kasvab nende kandjate arv?

See on üldine trend. Selle taga võib olla viiruse kohastumine uuele peremehele ja/või

viiruse vastase immuunsuse levik. Kui suurem osa elanikkonnast on põdenud – ajalooliselt

muud valikut ju polnud – ja omab teatud immuunsust, siis muutub nii viiruse levik kui ka

tema poolt tekitatud haiguspilt.

Kas SARS-CoV-2 käitub kuidagi ebaloogiliselt? Ühest küljest näeme, et ligi kahe aasta jooksul pole viirus leebemaks muutunud. Pigem näitavad andmed, et praegune variant tekitab immuunkaitseta inimesel sagedamini rasket või surmaga lõppevat haigust – kui palju sagedamini pole lihtne öelda, sest algsed andmed Wuhanist pole täpsed. On arvatud et vahe võiks olla 1,5–2 korda.