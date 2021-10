Proovisõit | Seat Arona – väikesed, aga vajalikud kohendused

Mudelivärskenduse käigus ei hakatud loomulikult muutma kerekuju, tegu on vaid kosmeetiliste kohendustega. Uued on nii esimene kui tagumine põrkeraud, lisandunud on heledaid aktsente ja selgelt on tunda soov anda autole maasturlikumat välimust.

Eesmised udulaternad on kolinud kõrgemale ning torkavad nüüd kohe silma – ka siis, kui nad ei põle. Kas tulemus sai ilusam, on maitse asi, kuid kindlasti lisab tänapäevasele autole niigi nappivat isikupära. Ka tagaosas on plastikuga rohkem mängitud, ehkki ilmselt oleks ka ilma hakkama saanud. Aga kuidas sa muidu ikka uut mudelit eelkäijast eristad?

Pisut teise vormistuse on saanud ka radiaatorivõre, kuid selle muudatuse märkamiseks tuleb tõesti uus ja vana mudel kõrvuti panna. Head näevad välja mõlemad. Ning nagu Seatile juba mitmendat aastat kombeks, on pagasiluugil olev mudelinimi nüüd mitte eraldi tähtedest, vaid imiteerib käsikirja.

Muus osas on välimus jäänud samaks – ikka teravad voldid uste alaosas ning tõusev küljejoon, mis C-piilari juures pea katuseni jõuab, aitab lisada kupeelikku efekti ning seda arusaadavalt muutma ei hakatud, kuna tegu on ju Arona DNA-ga.

Kõik Aronad saavad nüüd täis-LED-tuled, mis pimedal maanteel oma tööga kenasti hakkama said. Maatriks-LED aga kontsernipoliitika alusel nii soodsa hinnaklassi autodele ei passi, et mitte süüa oma C-segmendi maasturite turuosa.

Kus aga hispaaniapärasus end negatiivselt tunda andis, on talvesõiduks kohane varustus. Talvepaketi raames saab küll lisaraha eest hankida istmesoojendused, kuid see on ka kõik. Nii ei saa laternate ega tagurduskaamera pesu nagu ka roolisoojendust mingi raha eest ja meie kliimas võivad need faktorid oluliseks osutuda.

Valikusse on lisandunud ka kolm uue kujundusega 17- ja 18-tollist velge, lisaks lubatakse kasutada ka 16“ mõõtu. Etteruttavalt võib öelda, et suurim näeb hea välja demoauto all, kuid igapäevaseks kasutamiseks on mõistlik tarvitada väiksema numbriga jalavarje – muudab sõidu mugavamaks ning on ühtlasi ka säästlikum.