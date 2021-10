Terviseamet ennustab valimisnädalaks 800 nakatunut päevas

Ta märkis Forte küsimusele vastates, et haigestumuse kasv järgmisel nädalal võib olla ühelt poolt tingitud nii valimistest kui teisalt ka sellest, et oleme hingamisteede haiguste kasvu hooaja alguses.

Kõige ohutum viis oma häält anda on teha seda kontaktivabalt ehk elektrooniliselt. „Seda on eriti oluline meeles pidada inimestel, kes parasjagu põevad COVID-19 haigust, on olnud COVID-19 haigega hiljuti lähikontaktis ja loomulikult ka kõigil COVID-19 riskirühma kuuluvatel inimestel – eakatael ja krooniliste haigustega inimestel," ütles ameti esindaja.