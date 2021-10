Ametlik: valimisjaoskonnas ei pea esitama vaktsineerimistõendit ega kandma maski

„Soovitame kõigil valijatel kanda maski, hoida jaoskonnas distantsi ja desinfitseerida käsi. Soovitav on mitte jätta viimasele hetkele, et hääletajate hulk jaguneks nädala peale. Kinnitan ka üle, et COVID-tõendid jaoskonnas esitama pea," ütles riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe tänasel pressikonverentsil.

Seekordsed valimised on erilised selles osas, et kuna kasutusele on võetud elektrooniline valijate nimekiri, siis saavad inimesed oma valimisringkonna piires hääletada mis iganes jaoskonnas.

Sellest tulenevalt on tekkinud ka omapäraseid valimiskohti: näiteks Tallinna botaanikaaeg, Võsu rannaklubi, Pärnu bussijaam ja Valga raudteejaam. Tallinna, Tartu ja Pärnu kaubanduskeskustes on kokku 29 hääletusruumi. Lisaks on loodud 62 mobiilset valimisjaoskonda, mis vahetavad päeva vahetudes asukohta. Avatud on kokku 448 jaoskonda.

Tervise mõttes kõige turvalisem on muidugi e-hääletada. Seda saab teha 11. oktoobril algaval valimisnädalal alates esmaspäeval kell 9 kuni laupäeval kell 20. Valimispäeval, 17. oktoobril enam e-hääletada ei saa, küll aga muuta valimisjaoskonnas oma e-häält ja sel juhul läheb arvesse paberhääl.

Valimistel osaleb sel korral kokku 10 025 kandidaati, neist 61,6 protsenti on mehed. Kandidaatidest 6322 kandideerib erakondade nimekirjades ja 3660 valimisliidu nimekirjas. On ka 43 üksikkandidaati.

Valijate nimekirjadesse on kantud kokku 1 075 199 inimest. Neist 909 367 on Eesti kodanikud ja 165 832 muu või määratlemata kodakondsusega valijad.

16-17- aastaseid valijaid on sel korral 63 397.

Täpsemalt vaadates on näiteks Venemaa kodanike valijate nimekirja kantud 70 514 ja ilma kodakondsuseta inimesi 63 397.

