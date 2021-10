Avalikkusega seni jagatud esialgse inventuuri tulemite kohaselt hävines terviseameti külmaladudes ülesoojenemise tagajärjel ravimeid väärtusega 3 004 465,31 eurot. Terviseamet oli neist kohe taastamisvajaduseta maha kandnud koroonavaktsiine summas 148 069,58 eurot ning Eesti Haigekassa abiga taastamisele kuuluvate ravimite ja vaktsiinide summa oli 2 856 395,73 eurot.

Nüüd, kolm kuud pärast juhtunut, on selgunud, et taastamisele kuuluvate ravimite hind on märksa suurem.