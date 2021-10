Roheline maailm aastal 2050: planeedi saab korda ka ilma tuumajaamadeta

Uus raport näitab, et suurem osa riike saaks hakkama selliste tuulegeneraatorite, päikesepaneelide ja hüdroelektrijaamadega, mida teame praegugi. Ülemaailmse rohepöörde elluviimine on võimalik ja tasub ennast ka ära, vahendab ajakiri Imeline Teadus.

Istud kõrghoone katusel rohelusest tulvil aias ja rüüpad kohvi. Siis heidad pilgu silmapiirile. Õhk on värske ja puhas ning nii selge, et tuuliku­mets kaugel-kaugel eemal on taeva taustal hästi näha, selle kontuurid on väga selgesti välja joonistumas.

Kusagil all tänaval voogab hääletult elektri- ja vesinikumootoritega masinatest koosnev liiklus ning kui sa räägid oma lapselapsele või lapse­lapselapsele mürast, tossust ja tahmast, mis kunagi suurlinnades igapäevased olid, vaatab ta sulle otsa mõistmatu pilguga.

Aasta on 2050. Fossiilkütused, nagu kivisüsi, nafta ja gaas, on täielikult välja vahetatud taastuvate energiaallikate vastu, mille sekka kuuluvad päikese-, tuule- ja hüdroenergia. Seda on tehtud kolmel põhjusel – need on reostuse kahandamine, kliima soojenemise ohjamine ning majandus.

Selline kujutelm ümmarguselt 30 aasta pärast saabuvast rohelisest ajastust ei pea olema pelk unistus. Rahvusvaheline uurimis­rühm on nüüdseks välja arvutanud, millised plaanid tuleb käima lükata ja missugused asjad ära teha, et viia terve planeet mõnekümne aastaga üle kestlikule energia­skeemile.

Rühma aruanne ilmus energia- ja energeetika­teemadele pühendatud teadusajakirjas Joule. Stanfordi ülikooli teadlase Mark Z. Jacobsoni juhitud teadlased kirjeldavad seal detailselt, kuidas suurem osa Maa riike võiks 2050. aastaks kasutada üksnes taastuvenergiat.

Nad ütlevad, et rohepööre on võimalik ellu viia kõigis riikides, mida nad uurisid (päris kõiki maailmamaid nad vaadelda ei saanud), ning see ei puuduta sugugi ainult kodude seinapistiku­pesadest tulevat olmeelektrit, vaid ka muid, suure energiatarbega sektoreid, nagu transport, põllumajandus ja tööstus.