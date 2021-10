15. sajandil põhjustas üks erakordselt hukatuslik sündmus ülemaailmse katastroofi

On ilmne, et 15. sajandi keskel põhjustas üks erakordselt tappev sündmus ülemaailmse katastroofi, vahendab ajakiri Imeline Teadus .

Mis siis täpselt juhtus – ja veel olulisem – kus see juhtus? Üle 30 aasta on teadlased üritanud mõistatusele vastust leida. Nüüd on võrk kahtlusaluse ümber kokku tõmbumas.