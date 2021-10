Värsked andmed: Eestis on positiivse koroonatesti andnud 11 000 vaktsineeritut

„Pooleli oleva vaktsineerimiskuuriga isikuid on nende hulgas 4486. Lõpetatud vaktsineerimiskuuriga isikuid 6449," kõlas terviseameti peadirektori ülesandeid täitva Mari-Anne Härma vastus Tallinna halduskohtu küsimusele, kui palju on Eestis COVID-19 haigusesse nakatunutest olnud eelnevalt vaktsineeritud.

Eestis on tänaseks antud 156 986 positiivset koroonatesti, vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 759 046 inimest ja täielikult on vaktsineeritud 705 722 inimest.

Mis puutub neisse uuesti nakatunuisse, kes on eelnevalt haiguse läbi põdenud, siis neid on 547.

Täpsemalt: 24. septembri seisuga on 341 neid, kes on andnud uue positiivse koroonatesti 91–180 päeva pärast esimest positiivset testi. 206 on aga neid, kellel on kahe positiivse testi vahele jäänud 181+ päeva.