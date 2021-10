„Täiesti välistatud on suurte spordisündmuste korraldamine vaid kaitsealade loodusreservaatides, kuhu on keelatud minna ka üksikul jalutajal," ütles keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma vastuseks Forte küsimusele, kus täpselt Eestis on keelatud organiseeritud grupiviisiline orienteerumine, matkamine, metsajooks või rattasõit.