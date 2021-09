Norra selle aasta parim startup leiutas toote, mis sobib justkui valatult koroonaaega ja läheb kogu maailmas nagu soe sai

„Pakume oma toodet tervishoiuteenuste osutajatele juba üle kogu maailma. See on päästnud sadade COVID19 patsientide elu ja kaitsnud tuhandeid tervishoiutöötajaid uuesti nakatumise eest. Ja see on alles algus," ütles ettevõtte kaasasutaja Ellen Cathrine Andersen sel nädalal Innovation Norway ja Oslo linnavalitsuse auhinda vastu võttes.

Ja tõesti: toodet müüakse juba lisaks Norrale ka Prantsusmaal, Šveitsis, Saksamaal, Indias, USAs jne jne. Kohandatud on see haigete transpordiks nii maimaal, merel kui õhus.

Fortel oli võimalus seadme loojatega ka Oslo teaduspargi meditsiinitehnoloogia sektoris sel nädalal ise kohtuda ja juttu rääkida ning seadet lähemalt uurida.

EpuGuardi asepresident Michael Eimstad rääkis, et tegevust alustati juba tegelikult 2015. aastal, kui maailm ei teadnud koroonaviirusest midagi. Küll aga jõuti vajaduseni midagi uut luua ühte ebolaviirusega nakatunud patsienti transportides. „Edasi käisime läbi juba ülikiire arendustöö ja 2017. aasta lõpus oli meil esimene toode valmis ja aastal 2018 asusime seda müüma," ütles Eimstad.

Toote peamine idee on väga lihtne: see võimaldab nakkusohtliku patsiendi ümbritsevalt kiiresti isoleerida. Kui minna detailidesse, siis on EpiGuardi toode aga sisukust täis: patsient püsib selles turvaliselt ja mugavalt paigas, see on varustatud akutoitelise ventilatsioonisüsteemiga ning ka ülisuurte kinnastega varustatud avadega, kuhu meditsiinitöötaja saab pista oma käed, et patsienti näiteks kohendada.

Lisaks on olemas õhukindlad avaused, mille kaudu saab patsiendini viia näiteks hapnikuvoolikud. Kusjuures: seadet saab ümber seadistada nii selleks, et kaitsta meditsiinitöötajaid ja näiteks kiirabiautot patsiendist lähtuvast nakkusohust, kui vastupidi: kaitsta patsienti ümbritseva eest.