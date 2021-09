FOTOD ja VIDEO | ABB toob turule maailma kiireima elektrisõidukite laadija – kolme minutiga 100 kilomeetrit sõiduulatust

Ettevõtte teatel on moodullaadija ette nähtud kuni nelja sõiduki laadimiseks korraga. Laadija maksimaalne võimsus on 360 kW, ehk et see on võimeline 15 või vähema minuti jooksul täis laadima ükskõik millise täna turul oleva elektriauto aku, mis sellist võimsust suudab vastu võtta.