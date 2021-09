Proovisõit | Mercedes-Benz GLS veenab sind, et sa oledki teistest parem

Üks asi, millest ei saa üle ega ümber, on fakt, et tegu on 2,7-tonnise tühimassiga autoga – see tähendab, et ükskõik kui hea minekuga mootor kapoti all on või kui hea on kaasa antud vedrustus, füüsikaseadused jäävad kehtima ja füüsikaseadused ütlevad, et kõrged rasked autod annavad kurvides mõista, et nad on kõrged rasked autod.