Riigisaladust võib nüüd liigutada ka SMSi ja mobiilikõnega

Kõnealuse määruse üldine norm näeb ette, et piiratud tasemel salastatud teavet töödelda avalikus ruumis möödapääsmatu vajaduse korral operatiivseks edastamiseks või vastuvõtmiseks juhul, kui selleks kasutatakse välisluureameti poolt heaks kiidetud ehk „akrediteeritud" süsteemi.

Sellise mobiiltelefoniga - väga tõenäoliselt ei ole tegemist mõne Hiina tootja seadmega - võib töödelda piiratud tasemel salastatud teavet selle edastamiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes juhtudel. Sellise mobiiliga on lubatud teavet liigutada nii kõne kui ka sõnumite abil.

Välisluureamet kinnitas valitsusele enne otsuse langetamist, et tal on selleks sobilikke mobiiltelefone hõlmav töötlussüsteem olemas ning paika on pandud ka lisaturvameetmed.