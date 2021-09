385 miljoni aasta vanused leiud annavad aimu, millised olid esimesed metsad meie planeedil

Pole välistatud, et kuna ürgmaastike ja -organismide kivististena säilimine eeldab teatud täiuslikke tingimusi, on fossiilide leiukohad mitmel pool ebatüüpilised. See ongi viinud teadlased järeldusele, et taimeperekondi nagu Eospermatopteris kammitsesid suudmeala-keskkondadesse nende morfoloogiad.