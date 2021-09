KUULA | “Istmesoojendus” osa 95: UK-s on kütus otsakorral

Uudiseid on nädalaga tulnud palju: Rivian avaldas oma kliendiprogrammi, Tesla avas Baltikumi esimese superlaadija, Corvette saab uued mootorid ja varsti ka midagi ootamatut, Polestar läheb börsile, Ühendkuningriigis on kütus otsakorral, Eestis jääb diisli aktsiisitõus ära ja palju veelgi.

Nädala proovisõiduauto oli Hyundai Kona N – põhimõtteliselt i30 N linnamaasturi nahas. Kas ta sobitub N-perekonda kenasti ning kellele see masin õigupoolest mõeldud on?

Nädala automõtteks on juba 2025. aastal saabud veapunktisüsteem – kas on lootust, et see distsiplineerib liiklushulle?