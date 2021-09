Koroonahaigus röövis lõhnataju? Aidata võib vitamiinikuur

Parosmia ehk lõhnataju moondumine on enamasti ebameeldiv; selle all kannataja jaoks võivad ka tavalised toiduained ja joogid eemaletõukavalt haiseda. Isegi igapäevased tegevused nagu duši all käimine või hammastepesu võivad ebameeldivaks muutuda.

Forte on kirjutanud, et SARS-CoV-2 viirus seondub ACE-retseptoritega, mida esineb lõhnatajuga seotud epiteelkoe neuroneid ümbritsevates rakkudes. See tähendab, et ehkki neuron ise pole viga saanud, on kahjustunud kogu seda ümbritsev tugistruktuur.