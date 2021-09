Koroonaviirus levib nagu veebruaris, haiglasse saadab see aga palju vähem inimesi

Uuringu värsked tulemused näitavad, et koroonaviirusega võib olla nakatunud 0,91 protsenti Eesti täisealistest elanikest ehk umbes iga 110. täiskasvanu.

Nakatunud on enamasti keskealised ja noored täiskasvanud. Valdavalt kaasnevad COVID-19-sse haigestumisega tuntavad sümptomid.

Samas on Eestis viirusevastased antikehad tekkinud vaktsineerimise või haiguse läbipõdemise teel ligi 77 protsendil täisealistest.

Positiivse testitulemuse saanute profiili järgi saab öelda: vaktsineeritul on nakatumise tõenäosus ligi kolm korda väiksem kui inimesel, kes pole vaktsineeritud ja/või haigust läbi põdenud.

Uuringu juhi Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on hetkeolukord nakkusohtlike hulga poolest võrreldav veebruariga, kuid tänu antikehade laialdasemale levimusele on haiglaravi vajavate koroonahaigete hulk kaks korda väiksem.

Antikehade levimus on piirkonniti mõnevõrra erinev: parim Hiiumaa ja Saaremaa täisealiste hulgas, tagasihoidlikum Lõuna-Eestis ja Pärnumaal, mis peegeldub ka uute haigusjuhtumite arvus, märkis Kalda.

Uuringus osalejad vastasid ka igapäevase käitumise kohta. Selgus, et kuigi maskikandmine on võrreldes augustikuise seireetapiga muutunud laialdasemaks, on üldiselt üha vähem neid, kes püüaksid nakkuse vältimiseks midagi erilist ette võtta.