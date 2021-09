Vaktsiinitootjad survestavad ravimiameteid kolmandate dooside vajadusega

Foto: Taavi Sepp

Kuigi nii Euroopa kui Eesti ravimiameti hinnangul pole tervetele inimestele koroonavaktsiini kolmandat ehk tõhustusannust vaja, on vaktsiinitootja Moderna esitanud vastavasisulise avalduse ja see on nüüd võetud Euroopa ravimiameti (EMA) menetlusse.