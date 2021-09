Chipolo One Spot aitab asju mitte kaotada

Meie peres on Chipolo näiteks laste võtmehoidja rollis. See annab täiskasvanutele võimaluse hoida silm peal nii laste liikumisel kui ka sellel, et võtmed oma teed jalutama ei läheks.



One Spoti esmane seadistamine on lihtne ja kasutamine Find My äpi abil intuitiivne ning selge, nagu spetsiaalselt Apple’i jaoks loodud toodete puhul ikka.



Indrek „Summer” Raadik

Asjad ei ole ju tegelikult loodud kaduma ja see on koht, kus Chipolo on peaaegu et asendamatu vidin.